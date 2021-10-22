Калуга открыта для всех

В четверг, 21 октября, в Калуге прошло заседание Законодательного собрания области.

Заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов представил информацию о развитии въездного туризма в Калужской области.

По словам замгубернатора, сейчас в сфере туризма занято 15 тысяч человек, а с учетом смежных областей эта цифра может доходить до ста тысяч.

- Что касается основного показателя развития туристической отрасли, то он в прошлом году снизился на 30%, - говорит Владимир Попов. - Сейчас наблюдается восстановление, и достигнут фактический показатель 2 млн человек.

В числе перспективных направлений развития туристического потенциала региона, заместитель губернатора назвал присоединение Калужской области к проекту «Большое Золотое кольцо». Также он отметил практику создания уникальных маршрутов, таких как «Императорский маршрут», связанный с династией Романовых.

Также Владимир Попов сообщил, что в ближайшее время в Ростуризм будут направлены еще два калужских проекта это «Провинциальное путешествие» и «Усадебное кольцо».

- Малые города, такие как Боровск, Таруса, Козельск имеют большой туристический потенциал, - подчеркнул спикер парламента Геннадий Новосельцев. - На личном приеме в Боровске, который является историческим поселением, мы этот вопрос обсуждали с краеведами. Прозвучало предложение о том, чтобы таким городам обеспечить прямое федеральное финансирование, потому что они нуждаются в принципиально другом качестве инфраструктуры. На сегодняшний день все программы, в том числе и обширные, рассчитаны на то, чтобы поддерживать и реставрировать объекты культурного наследия, находящиеся в федеральной собственности. А в наших малых городах они находятся в собственности муниципалитетов, поэтому в программы мы не попадаем. Необходимо формировать программу областную, потому что собственные налоги у исторических городов малы. Они нуждаются в нашей помощи. Над этим надо думать. Кроме того, надо готовить предложения по изменению федерального законодательства, чтобы, к примеру, статус, который получил Боровск, был обеспечен федеральным финансированием.

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