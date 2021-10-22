Расходы на самое важное должны увеличить

В четверг, 21 октября, в Калуге прошло заседание Законодательного собрания области.

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев обозначил приоритеты в работе фракции «Единая Россия» над региональным бюджетом 2022 года.

- Бюджет еще официально не поступил, - сообщает спикер. - Но фракция настаивает на увеличении финансирования инициативного бюджетирования. Те программы, которые были намечены в муниципалитетах, должны быть реализованы, несмотря на повышение цен на строительные материалы. Чтобы эти средства не собирать с жителей, конечно, дополнительные расходы должен понести бюджет.

Кроме того, фракция будет настаивать на увеличении средств, выделяемых на приобретение жилья для детей-сирот.

Еще один традиционный для фракции вопрос – это увеличение финансирования программы «Чистая вода».

- Большое количество станций поставил наш водоканал, - говорит Геннадий Новосельцев. - Их количество уже перевалило за сто. Многие сельские населенные пункты обеспечены чистой водой, и эту работу необходимо продолжать.

По словам председателя, на реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения в Калужской области» на следующий год планируется предусмотреть 11 миллиардов 715 миллионов рублей. 640 миллионов из них пойдут на модернизацию первичного звена.

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