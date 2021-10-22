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Без вакцинации волну заражения не остановить

Станислав Стрелков
Опубликовано: 22.10.2021 09:12 0 285
Без вакцинации волну заражения не остановить

В четверг, 21 октября, к жителям региона обратился председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ с призывом обязательной вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Участниками заседания, помимо спикера парламента, стали: заместитель губернатора Калужской области Владимир ПОПОВ и председатель комиссии по здравоохранению Елена АЛЕШИНА.

Основной темой для обсуждения стала важность обязательной вакцинации калужан.

- Конечно, системе здравоохранения тяжело справится с этой бедой, - говорит Геннадий Новосельцев. - Мы должны ей помогать. Прошу это услышать. Ситуация очень тяжелая - очень много заболевших. Естественно система, которая уже привыкла работать в режиме «перегрева», перестает справляться. Хорошо, что по распоряжению губернатора в кратчайшие сроки построили новый ковидный госпиталь. Это позволит распределить поток заболевших. Но и эти койки могут быстро заполниться.

По словам спикера парламента необходимо прививаться всем, кому только можно. Это способ сохранить свою жизнь. Статистика показывает, что и привитые попадают в стационар, но их не более 5-8 процентов и течение болезни у них проходит в легком режиме.

Мнение специалиста

- Мы не собираемся подменять собой работу министерства здравоохранения или каких-то других органов, - говорит Елена Алешина. - У нас депутатская комиссия, которая будет выполнять свои функции. В первую очередь, мы будем рассматривать самый наболевший и самый острый вопрос здравоохранения - кадровый. Именно нехватка кадров сейчас больше всего волнует жителей.

Специалистов, по ее словам, не хватает везде. В первую очередь, это первичное звено, но оно постепенно укомплектовывается выпускниками КГУ.

- Люди хотят учиться дальше, развиваться, - продолжает председатель комиссии по здравоохранению. - Поэтому сейчас вопрос один из самых важных - это работа ординатуры. В этом году открылась ординатура по инфекции. Все пять ординаторов у нас в больнице в ковидной зоне. Есть ординатуры по терапии и хирургии. Я считаю, что нам надо расширяться, привлекать туда врачей из других территорий, чтобы они оставались потом работать у нас.

Поддержала она и инициативу главы региона о том, чтобы сделать целевой набор в медицинские вузы конкурсным.

- Такой подход очень правильный, потому что мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили квалифицированные врачи, любящие свою профессию, относящиеся соответствующим образом к пациентам, - отметила Елена Алешина. - Конкурсный отбор позволит выбрать лучших. Мы поучаствуем в разработке критериев этого отбора. Важно, чтобы они были понятными и прозрачными.

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Станислав Стрелков
Опубликовано: 22.10.2021 09:12 0 285
Тэги: законодательное собрание
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