В лицее № 48 открылась выставка «Хранители земли Калужской. 650 лет»

21 октября в лицее № 48 начала работу тематическая выставка «Хранители земли Калужской. 650 лет».

Выставка призвана отразить героические судьбы жителей Калужской области, красоту и самобытность Калужского края. На ней представлены пять тематических блоков: 650 лет моей Калуге, история семьи в истории России, Калуга и космос, Калужская земля – хранительница православных традиций, уникальная природа и достопримечательности земли Калужской.

В открытии выставки приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Городской Думы Андрей Линков.

- Представлены интересные экспонаты, посвящённые истории и природе Калужского края, нашим прославленным землякам. Каждый посетитель найдёт что-то интересное для себя, – отметил Юрий Моисеев. – Выставка заставляет задуматься, чем же хороша наша Калужская земля, позволяет узнать, как развивался наш регион, каких усилий это стоило предыдущим поколениям. Чем больше мы узнаём об истории и славном прошлом Калуги, тем больше будем ценить и любить свою малую Родину.

Андрей Линков поблагодарил организаторов выставки за вклад в патриотическое воспитание молодого поколения и сохранение исторической памяти.

Экспозиции будут проводиться в Калуге, Обнинске, Боровском, Дзержинском, Жуковском, Козельском, Малоярославецком, Износковском, Тарусском и Юхновском районах. Через каждые две недели экспозиции будут перемещаться на новое место – в музеи, школы, библиотеки, дома культуры.

Каждый экспонат сопровождается QR-кодом, который позволит получить дополнительную информацию, виртуально побывать в замечательных местах Калужской земли и больше узнать об истории родного края.

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