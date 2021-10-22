Главная Новости Общество
COVID-19 Бренд года-2021 Есть работа Афиша Юбилей Калуги Статьи

В лицее № 48 открылась выставка «Хранители земли Калужской. 650 лет»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.10.2021 08:10 0 64
В лицее № 48 открылась выставка «Хранители земли Калужской. 650 лет»

21 октября в лицее № 48 начала работу тематическая выставка «Хранители земли Калужской. 650 лет».

Выставка призвана отразить героические судьбы жителей Калужской области, красоту и самобытность Калужского края.  На ней представлены пять тематических блоков: 650 лет моей Калуге, история семьи в истории России, Калуга и космос, Калужская земля – хранительница православных традиций, уникальная природа и достопримечательности земли Калужской.

В открытии выставки приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Городской Думы Андрей Линков.

- Представлены интересные экспонаты, посвящённые истории и природе Калужского края, нашим прославленным землякам. Каждый посетитель найдёт что-то интересное для себя, – отметил Юрий Моисеев. – Выставка заставляет задуматься, чем же хороша наша Калужская земля, позволяет узнать, как развивался наш регион, каких усилий это стоило предыдущим поколениям. Чем больше мы узнаём об истории и славном прошлом Калуги, тем больше будем ценить и любить свою малую Родину.   

Андрей Линков поблагодарил организаторов выставки за вклад в патриотическое воспитание молодого поколения и сохранение исторической памяти.   

Экспозиции будут проводиться в Калуге, Обнинске, Боровском, Дзержинском, Жуковском, Козельском, Малоярославецком, Износковском, Тарусском и Юхновском районах. Через каждые две недели экспозиции будут перемещаться на новое место – в музеи, школы, библиотеки, дома культуры.

Каждый экспонат сопровождается QR-кодом, который позволит получить дополнительную информацию, виртуально побывать в замечательных местах Калужской земли и больше узнать об истории родного края. 

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.10.2021 08:10 0 64
Тэги: городская дума
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужане положительно оценили клиентоориентированность Калужской сбытовой компании
ВТБ: выдачи кредитов наличными превысили 1 трлн рублей
МегаФон создал новый сервис для вахтовиков
Безлимитные тарифы и удаленка: в Калуге на 18% вырос трафик мобильного интернета
Калужская сбытовая компания консультирует и помогает в вопросах приобретения «зеленых сертификатов»
Более 60 тысяч клиентов Калужской сбытовой компании подключили электронную квитанцию
Новости
ОПРОС
А вы планируете участвовать в переписи населения? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Производство металлоконструкций в Калуге
Музыка всегда рядом: выбираем портативную колонку
Ритуальные услуги в Москве

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru