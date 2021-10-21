В среду, 20 октября, председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ провел личный прием граждан в Боровске.

Владимир Иванович Никишин, который является старостой села Серединское Боровского района, пришел к председателю областного парламента за содействием в восстановлении уникального местного храма 1535 года постройки.

Святыня восстанавливается на пожертвования прихожан уже более 10 лет. В настоящее время необходимо приобрести строительные материалы, чтобы стройка продолжилась.

- Давайте попробуем попросить о помощи предприятия ворсинской промзоны, - обратился спикер к главе администрации района Николаю Калиничеву.

- Владимир Иванович, подготовьте конкретный перечень необходимых стройматериалов и направьте в мой адрес. Спонсоров легче будет найти под конкретные задачи, - пояснил Новосельцев.

Лариса Ивановна Смирнова пришла сразу с несколькими вопросами. Но в начале разговора она поблагодарила председателя Заксобрания за то, что по предыдущим ее обращениям были приняты меры, и удалось решить несколько проблем.

На данный момент ее волновала догазификация домовладений, расположенных в д. Уваровское по улице Победы. Жители рассчитывают на бесплатное подведение газа до границ земельных участков.

Заявительнице пояснили, что программа начнёт действовать в 2022 году. Сейчас ведется сбор данных и необходимых документов. Женщину попросили оперативно их предоставить вместе с другими жителями данной улицы.

На ее просьбу помочь с лечением внука, который получил увечье, находясь на службе в армии, Геннадий Новосельцев обещал обратиться за содействием в областной минздрав.

Александр Александрович Ракович поднял вопрос создания доступной, безбарьерной среды для инвалидов в Боровске, Русиново и Балабаново.

Он попросил привлекать представителей общества инвалидов к приемке работ по благоустройству территорий, строительству тротуаров. Во многих случаях строительство ведется без учета мнения людей с ограниченными возможностями здоровья. Это касается и укладки «тактильной» плитки, и обустройства общественных мест. Вместе с руководством Балабаново было решено, что комиссия с участием Александра Александровича будет создана и постепенно прозвучавшие предложения будут реализованы.

В ходе личного приема обсуждался также вопрос сохранения для будущих поколений объектов культурного наследия города Боровска.

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