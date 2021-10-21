Этот день в истории: 21 октября в Калуге начали восстанавливать бульвар Кирова

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 21 октября.

21(9).10.1896 – в Боровске была учреждена, а в ноябре открылась общественная библиотека (ныне Боровская центральная районная библиотека). У входа в центральную библиотеку Боровска в 2009 году был установлен первый в России памятник московскому Сократу – так в свое время друзья называли выдающегося русского религиозного философа и первого русского космиста Николая Федоровича Федорова (1829–1903) за странный и слегка чудаковатый образ жизни. Федоров был очень скромным человеком, старался не владеть никаким имуществом, и раздавал почти все свое жалованье нуждающимся.

1947 – (из газеты «Знамя») «По решению горисполкома в Калуге начато восстановление бульвара имени Кирова. Здесь заложен памятник пламенному трибуну революции. Из Москвы привезен трехметровый бюст С.М.Кирова. Работы по установке памятника предполагается закончить к 7 ноября. Бульвар имени Кирова будет обнесен металлической оградой. В будущем году здесь намечается произвести освещение, разбивку цветников, посадку кустарников и другие работы»

1992 – создан Калужский муниципальный кукольный театр. Официальное его открытие состоялось 27.03.1993 спектаклем «Маленькая Фея» по пьесе югославского драматурга Воймила Рабадана.

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