Главная Новости Общество
COVID-19 Бренд года-2021 Есть работа Афиша Юбилей Калуги Фотоконкурс

Этот день в истории: 21 октября в Калуге начали восстанавливать бульвар Кирова

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 21.10.2021 08:00 2 269
Этот день в истории: 21 октября в Калуге начали восстанавливать бульвар Кирова

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 21 октября.

21(9).10.1896 – в Боровске была учреждена, а в ноябре открылась общественная библиотека (ныне Боровская центральная районная библиотека). У входа в центральную библиотеку Боровска в 2009 году был установлен первый в России памятник московскому Сократу – так в свое время друзья называли выдающегося русского религиозного философа и первого русского космиста Николая Федоровича Федорова (1829–1903) за странный и слегка чудаковатый образ жизни. Федоров был очень скромным человеком, старался не владеть никаким имуществом, и раздавал почти все свое жалованье нуждающимся.

1947 – (из газеты «Знамя») «По решению горисполкома в Калуге начато восстановление бульвара имени Кирова. Здесь заложен памятник пламенному трибуну революции. Из Москвы привезен трехметровый бюст С.М.Кирова. Работы по установке памятника предполагается закончить к 7 ноября. Бульвар имени Кирова будет обнесен металлической оградой. В будущем году здесь намечается произвести освещение, разбивку цветников, посадку кустарников и другие работы»

1992 – создан Калужский муниципальный кукольный театр. Официальное его открытие состоялось 27.03.1993 спектаклем «Маленькая Фея» по пьесе югославского драматурга Воймила Рабадана.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 21.10.2021 08:00 2 269
Тэги: общество история калуги этот день в истории
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужане положительно оценили клиентоориентированность Калужской сбытовой компании
ВТБ: выдачи кредитов наличными превысили 1 трлн рублей
МегаФон создал новый сервис для вахтовиков
Безлимитные тарифы и удаленка: в Калуге на 18% вырос трафик мобильного интернета
Калужская сбытовая компания консультирует и помогает в вопросах приобретения «зеленых сертификатов»
Более 60 тысяч клиентов Калужской сбытовой компании подключили электронную квитанцию
Новости
ОПРОС
А вы планируете участвовать в переписи населения? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Музыка всегда рядом: выбираем портативную коронку
Ритуальные услуги в Москве
Доставки товаров из Японии

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru