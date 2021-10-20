Опубликовано видео с церемонии награждения премии «Калужский бренд»

Как мы уже рассказывали, издательский дом «Комсомольская правда – Калуга» 18 октября в 15-й раз подвел итоги независимого народного конкурса «Калужский бренд».

На протяжении 2021 года наши журналисты выходили на улицы города, посещали общественные места и задавали калужанам вопросы о том, какие предприятия и организации они считают лучшими.

Публикуем видео с церемонии награждения.

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