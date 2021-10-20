Есть работа

В успешную компанию приглашаем на работу:

Продавцов-кассиров - з/п от 25000 р.

Менеджера системы управления заказами - з/п от 25000 р.

Пекарей - з/п 35000 р.

Поваров - з/п 35000 р.

Управляющего пунктами выдачи интернет-заказов - з/п от 30000 р. до 70000 р.

Сотрудника пункта выдачи заказов - з/п от 20000 р.

Строителей - з/п 35000 р.

По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров ООО «Праздничный стол».



Г. Калуга, ул. Промышленная, д. 132.

ПН-ПТ — с 08:00 до 17:00.

Тел.: +7 (4842) 704-555, 8-910-603-74-87.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!