В успешную компанию приглашаем на работу
Есть работа
В успешную компанию приглашаем на работу:
Продавцов-кассиров - з/п от 25000 р.
Менеджера системы управления заказами - з/п от 25000 р.
Пекарей - з/п 35000 р.
Поваров - з/п 35000 р.
Управляющего пунктами выдачи интернет-заказов - з/п от 30000 р. до 70000 р.
Сотрудника пункта выдачи заказов - з/п от 20000 р.
Строителей - з/п 35000 р.
По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров ООО «Праздничный стол».
Г. Калуга, ул. Промышленная, д. 132.
ПН-ПТ — с 08:00 до 17:00.
Тел.: +7 (4842) 704-555, 8-910-603-74-87.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!