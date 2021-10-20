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В успешную компанию приглашаем на работу

Опубликовано: 20.10.2021 16:17 0 271
В успешную компанию приглашаем на работу

Есть работа

В успешную компанию приглашаем на работу:

Продавцов-кассиров - з/п от 25000 р.
Менеджера системы управления заказами - з/п от 25000 р.
Пекарей - з/п 35000 р.
Поваров - з/п 35000 р.
Управляющего пунктами выдачи интернет-заказов - з/п от 30000 р. до 70000 р.
Сотрудника пункта выдачи заказов - з/п от 20000 р.
Строителей - з/п 35000 р.

По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров ООО «Праздничный стол».


Г. Калуга, ул. Промышленная, д. 132.
ПН-ПТ — с 08:00 до 17:00.
Тел.: +7 (4842) 704-555, 8-910-603-74-87.

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Опубликовано: 20.10.2021 16:17 0 271
Тэги: работа есть работа рeклама
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