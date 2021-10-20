В Калуге центру постинтернатного сопровождения «Расправь крылья» исполнилось 10 лет

Сотрудников и воспитанников центра с юбилеем поздравили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Городской Думы Роман Коптеев и Евгений Сергеев, председатель Молодёжной палаты при Городской Думе Антон Андрейчук.

- Десять лет немалый срок, но деятельность центра, на мой взгляд, нужно оценивать не по годам, а по тому количеству ребят, которых удалось наставить на верный путь, помочь, дать полезные советы, от чего-то – предостеречь, к чему-то – направить, – подчеркнул Юрий Моисеев. – Вы делаете очень важное дело, каждый сотрудник центра старается дать путёвку в жизнь воспитанникам, искренне заботится об их благополучии и счастливом будущем. Это залог успешной деятельности центра. От всей души желаю вам здоровья, терпения, сил и благополучия!

Сотрудникам центра вручили почётные грамоты и подарки. Для собравшихся творческие коллективы города подготовили концертную программу.

Центр «Расправь крылья!» создан для того, чтобы поддержать выпускников детских-домов, школ-интернатов, воспитанников замещающих семей в самом начале их самостоятельного жизненного пути.

Сотрудники центра оказывают социальную юридическую и психологическую помощь, содействуют в социально-бытовой адаптации и профессиональном становлении выпускников. Оказывают адресную помощь сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. На базе социальной гостиницы центра живут и получают помощь от 40 до 50 человек.

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