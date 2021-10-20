Главная Новости Общество
COVID-19 Афиша Юбилей Калуги Фотоконкурс

Какими мерами поддержки пользуется малый и средний бизнес в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.10.2021 11:50 0 141
Какими мерами поддержки пользуется малый и средний бизнес в Калужской области

Во вторник, 19 октября, на заседании комитета по экономической политике Законодательного Собрания Калужской области под председательством Карпа Диденко депутаты заслушали информацию о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Калужской области в 2021 году.

Заместитель министра экономического развития Анна Королева рассказала, что в регионе зарегистрировано более 41 000 субъектов малого и среднего предпринимательства. В этой сфере трудится 163 000 человек, в том числе 25 000 - самозанятые граждане.

Представителям малого и среднего бизнеса, при соответствии определенным критериям, оказываются различные виды финансовой и имущественной помощи.

- В 2021 году введена новая мера поддержки – гранты социальным предпринимателям в размере до 500 000 рублей. Она пока прорабатывается и будет реализована до конца года, - пояснила Анна Королева.

Самозанятые и начинающие предприниматели имеют возможность получить микрозаймы под 0,1%. Для предпринимателей, реализующих проекты развития и нуждающихся в дополнительных средствах, предусмотрены займы до 7 млн. рублей под 5-7% годовых.

В 2021 году в регионе начал работу «Центр поддержки экспорта». Для оказания содействия предпринимателям в продвижении своей продукции предусмотрено 53,8 миллиона рублей.

Говоря об имущественной поддержке предпринимателей, Анна Королева сообщила, что субъектами МСП используется 528 объектов регионального и местного значения. Новацией текущего года является возможность использования такого имущества самозанятыми.

- В 2022 году все меры поддержки малого и среднего предпринимательства планируется сохранить, -  подчеркнула Анна Королева.

Карп Диденко, подводя итоги рассмотрения этого вопроса, отметил, что в период пандемии региональные и федеральные меры поддержки помогают бизнесу справиться с трудностями, сохранить рабочие места.

- Депутаты продолжат мониторить ситуацию, с тем, чтобы оперативно реагировать на изменения в экономике, - подчеркнул председатель комитета.

Кроме того, парламентарии обсудили ход реализации закона об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Отмечалось, что на данный момент в региональную программу капремонта включено 7719 многоквартирных домов. За последние шесть лет на модернизацию жилого фонда направлено почти 8 миллиардов рублей, за счет этих средств выполнен ремонт конструктивных элементов в более чем 2000 многоквартирных домов.

В 2021 году планируется отремонтировать 253 дома на сумму более 1 миллиарда рублей. Работы на большинстве объектов уже завершены.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.10.2021 11:50 0 141
Тэги: общество законодательное собрание
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужане положительно оценили клиентоориентированность Калужской сбытовой компании
ВТБ: выдачи кредитов наличными превысили 1 трлн рублей
МегаФон создал новый сервис для вахтовиков
Безлимитные тарифы и удаленка: в Калуге на 18% вырос трафик мобильного интернета
Калужская сбытовая компания консультирует и помогает в вопросах приобретения «зеленых сертификатов»
Более 60 тысяч клиентов Калужской сбытовой компании подключили электронную квитанцию
Новости
ОПРОС
А вы планируете участвовать в переписи населения? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Ритуальные услуги в Москве
Доставки товаров из Японии
Подкачка шин – для чего нужна

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru