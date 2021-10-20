Какими мерами поддержки пользуется малый и средний бизнес в Калужской области

Во вторник, 19 октября, на заседании комитета по экономической политике Законодательного Собрания Калужской области под председательством Карпа Диденко депутаты заслушали информацию о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Калужской области в 2021 году.

Заместитель министра экономического развития Анна Королева рассказала, что в регионе зарегистрировано более 41 000 субъектов малого и среднего предпринимательства. В этой сфере трудится 163 000 человек, в том числе 25 000 - самозанятые граждане.

Представителям малого и среднего бизнеса, при соответствии определенным критериям, оказываются различные виды финансовой и имущественной помощи.

- В 2021 году введена новая мера поддержки – гранты социальным предпринимателям в размере до 500 000 рублей. Она пока прорабатывается и будет реализована до конца года, - пояснила Анна Королева.

Самозанятые и начинающие предприниматели имеют возможность получить микрозаймы под 0,1%. Для предпринимателей, реализующих проекты развития и нуждающихся в дополнительных средствах, предусмотрены займы до 7 млн. рублей под 5-7% годовых.

В 2021 году в регионе начал работу «Центр поддержки экспорта». Для оказания содействия предпринимателям в продвижении своей продукции предусмотрено 53,8 миллиона рублей.

Говоря об имущественной поддержке предпринимателей, Анна Королева сообщила, что субъектами МСП используется 528 объектов регионального и местного значения. Новацией текущего года является возможность использования такого имущества самозанятыми.

- В 2022 году все меры поддержки малого и среднего предпринимательства планируется сохранить, - подчеркнула Анна Королева.

Карп Диденко, подводя итоги рассмотрения этого вопроса, отметил, что в период пандемии региональные и федеральные меры поддержки помогают бизнесу справиться с трудностями, сохранить рабочие места.

- Депутаты продолжат мониторить ситуацию, с тем, чтобы оперативно реагировать на изменения в экономике, - подчеркнул председатель комитета.

Кроме того, парламентарии обсудили ход реализации закона об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Отмечалось, что на данный момент в региональную программу капремонта включено 7719 многоквартирных домов. За последние шесть лет на модернизацию жилого фонда направлено почти 8 миллиардов рублей, за счет этих средств выполнен ремонт конструктивных элементов в более чем 2000 многоквартирных домов.

В 2021 году планируется отремонтировать 253 дома на сумму более 1 миллиарда рублей. Работы на большинстве объектов уже завершены.

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