Этот день в истории: 19 октября родился тесть Пушкина

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 19 октября.

1787 – родился Николай Афанасьевич Гончаров (20.10.1787-09.09.1861). Отец Натальи Николаевны Гончаровой. Поместье и фабрики Гончаровых располагались в Полотняном Заводе Калужской губернии.

1944 – под Ленинградом погиб дважды Герой Советского Союза Александр Терентьевич Карпов. До войны Александр Терентьевич жил в Калуге, работал на машиностроительном заводе. Во время войны совершил более 500 боевых вылетов, уничтожив 37 самолетов противника.

1991 – храм Рождества Богородицы в селе Ромоданово освятил архиепископ Калужский и Боровский Климент. С этого времени в храме регулярно проходят богослужения.

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