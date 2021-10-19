Этот день в истории: 19 октября в Калугу приехала императрица

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 19 октября.

1837 – Калугу посетила возвращавшаяся из путешествия по России императрица Александра Федоровна

1812 – в письме Кутузов благодарит калужского губернатора Павла Каверина за сохранение порядка в г. Медыни, «…несмотря на то, что близ оного два дни назад происходило сражение. Сие прибавляет еще к тому доброму мнению, которое я о вас иметь должен за порядок, водворенный вашим превосходительством во вверенной вам губернии и которому армия обязана продовольствием и нарочитым удовлетворением всех требований для оной». Губернатор Каверин сыграл важную роль в деле снабжения армии продовольствием и организации вооруженной борьбы с врагом.

1966 - в деревне Дошино Медынского района родился Михаил Егорович Демичев, воин-интернационалист. 27 февраля 1986 года при совершении рейса по маршруту Кабул – Хайратон автомобильная колонна, в составе которой он следовал, была обстреляна душманами. В этом бою рядовой Демичев погиб. Похоронен на старом кладбище в городе Медыни Калужской области. Награжден орденом Красной Звезды (9.09.1986; посмертно).

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!