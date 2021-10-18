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В Калужской области увеличилось количество жалоб на плохое качество медицинских услуг

Ирина Будникова , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 18.10.2021 14:10 1 228
В Калужской области увеличилось количество жалоб на плохое качество медицинских услуг

В понедельник, 18 октября, на еженедельном совещании правительства Калужской области начальник контрольного управления - заместитель руководителя администрации Губернатора области Иван МАКЕЕВ предоставил аналитический отчет по мониторингу сообщений граждан в центр управления регионом.  В целом, по его словам, количество обращений уменьшилось на 21%, но на качество и своевременность оказания медицинских услуг значительно увеличилось.

- У нас точки напряженности - это по работе скорой помощи, - сказал Иван Макеев. - Граждане жалуются на время доезда скорой помощи и на сложность дозвона в скорую, ожидание соединения с оператором. Чаще такие сообщения поступают из города Обнинска, Малоярославецкого и Людиновского райнов. Также есть сообщения по нехватке и сокращению врачей в медицинских учреждениях. Граждане жалуются на отсутствие специалистов узкого профиля, терапевтов и педиатров. Сами же граждане отмечают, что это связано с тем, что многие врачи болеют в данный момент. Увеличилось количество жалоб на оказание медицинской помощи не в полном объеме. Жители региона указывают на длительное время ожидания врача при вызове на дом. И увеличилось количество сообщений на содержание больниц. Граждане не довольны теми условиями, в которых они пребывают. Чаще такие сообщения были зафиксированы в детских поликлиниках в городе Калуге и городе Обнинске.   

В ответ региональный министр здравоохранения Константин ПАХОМЕНКО сказал, что работы по совершенствованию скорой медицинской помощи на территории области продолжаются.

- В динамике за последние три года нагрузка на бригады скорой помощи постоянно увеличивается, - сказал Константин Пахоменко. – С 2019 года произошел рост показателей на 50 000 вызовов и практически на 200 вызовов в сутки.

Основными проблемами скорой медицинской помощи министерством здравоохранения определены длительное время доезда, дефицит медицинских и немедицинских кадров, недостаток и неисправность подвижного состава, отсутствие дополнительного финансирования службы, низкие заработные платы по сравнению с соседними регионами.

При этом, по словам министра, меры по улучшению работы службы скорой помощи, позволили увеличить количество обслуженных экстренных вызовов с временем реагирования до 20 минут с 38% до 61,7%

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Ирина Будникова , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 18.10.2021 14:10 1 228
Тэги: общество здравоохранение
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