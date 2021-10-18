В Обнинске мигрантов отправят за услугами за пределы города

В понедельник, 18 октября, на планерке в правительстве Калужской области начальник контрольного управления - заместитель руководителя администрации губернатора области Иван Макеев рассказал, что в центр управления регионом поступило много жалоб от жителей Обнинска на большое количество мигрантов в регистрационном центре.

По его словам, многие граждане из-за очередей не могли попасть в миграционную службу из-за скопления людей. Там не соблюдаются социальная дистанция и масочный режим.

В ответ губернатор Владислав Шапша предложил оказывать миграционные услуги только в многофункциональном миграционном центре, расположенном за городом.

- Вопрос об оказании миграционных услуг Обнинским отделом МВД необходимо решить в ближайшее время, - отреагировал губернатор на это сообщение. – Действительно, он расположен в центре жилого микрорайона и, когда создаются не нужные очереди, не нужная толпа, когда это вызывает конфликты… Там есть чем заниматься, там 120 тысяч жителей города нуждаются в этих услугах и в регистрации, и в паспортах, и в выдаче, и в замене, масса подобной работы проводится. Та часть, которая касается оказания миграционных услуг, я прошу принять меры для того, чтобы вынести это за пределы города. У нас есть многофункциональный миграционный центр, пожалуйста, оказывайте эти услуги там. Я думаю, что никаких сложностей с этим быть не должно. Я прошу [министра труда и социальной защиты Калужской области] Павла Вячеславовича Коновалова вместе с управлением внутренних дел эту работу провести и эту точку напряжения из города убрать. Давно это надо было сделать.

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