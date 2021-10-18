К сохранению духовных ценностей калужской молодежи надо привлекать бабушек и дедушек

В пятницу, 15 октября, в Законодательном собрании Калужской области в рамках XXIV Богородично-Рождественских образовательных чтений прошел круглый стол на тему «Секулярный мир и религиозность».

Его участниками стали: митрополит Калужский и Боровский Климент Герман КАПАЛИН, депутат Государственной Думы РФ Ольга КОРОБОВА, первый заместитель председателя областного парламента Виктор БАБУРИН и заместитель губернатора области Константин ГОРОБЦОВ.

Основной темой для обсуждения стала значимость религиозности нынешнего поколения.

- Мир действительно становится все более секулярным, мировоззрение сейчас во многом не соотносится с религией, - говорит первый заместитель Председателя Законодательного Собрания области Виктор Бабурин. - И не только на уровне законов. Это происходит на уровне повседневной жизни. На западе вера становится пережитком прошлого. То, что недавно считалось грехом, становится нормой. Россия тоже часть этого мира. Мировые процессы затрагивают и нашу страну. Возможно ли взаимодействие государства и церкви? Думаю, что ответ очевиден. Православные традиции незыблемы. Это сохранение семейных ценностей, это основные заповеди, которые делают человека человеком.

- Для сохранения в обществе традиционных нравственных ценностей необходимо воспитывать в них подрастающее поколение, сделать так, чтобы оно понимало и принимало их, - сказала депутат Государственной Думы РФ Ольга Коробова. - Здесь большую роль играет институт семьи, тот пример, который родители показывают свои детям. Образование также является здесь немаловажным.

- Что нужно сделать, какие шаги предпринять для того, чтобы для наших детей православие и те традиции, которые православие несет, сохранялись, укреплялись и передавались дальше – это тема огромной работы, - подытожила Ольга Коробова. - Но мне кажется, есть еще одно направление, о котором не надо забывать – это институт бабушек и дедушек. И очень важно, чтобы наши бабушки и дедушки обязательно подключались к воспитанию детей. Они находят те нужные слова, любовь и ласку, которые не всегда можем давать детям мы, родители.

Заместитель председателя законодательного собрания Калужской области Виктор Бабурин также напомнил, что Калужская митрополия и лично митрополит много сделали для популяризации курса «Основы православной культуры» в школе. Однако появление этого курса в школьных программах не снимает с родителей школьников ответственность за воспитание детей.

- Воспитание - это ключевое направление социальной политики нашей страны, - поддержал его заместитель губернатора Константин Горобцов. - Формирование духовно-нравственных ценностей должно происходить с самого раннего возраста. От того, какие образы станут привлекательны для молодежи, войдут в ее сознание, зависит, по каким нормам она будет жить и к чему стремиться. Наш общий долг - сохранить и укрепить духовно-нравственную и ценностную основу традиционного общества. И передать ее молодым людям — чтобы они не потеряли себя в эпоху глобальных изменений.

Он напомнил, что последние 30 лет российское общество было вынуждено заново, почти с нуля, ставить и решать проблемы, связанные с религией. При этом оно в силу исторических обстоятельств было лишено ясных представлений о том, что это такое. Однако, согласно результатам, социологический опросов, семья в системе ценностей молодежи такое же место, как в системе ценностей православия.

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