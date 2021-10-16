В Калуге собирают деньги на срочный ремонт здания для благотворительного фонда «Вместе»

В Калуге благотворительный фонд «Вместе», который помогает паллиативным онкобольным, объявил сбор средств на ремонт помещения, которое ему выделили в городе. Это историческое издание на улице Георгиевской, 8.

- К сожалению, просто косметическим ремонтом, как мы думали, там не обойтись, - рассказала директор фонда Татьяна ПЕТРОВА. - Вскрыты стены, полы, последние пользователи не слили воду, и трубы отопления разорвало. Мы починили электричество, поменяли счетчики, некоторые трубы, восстановили водоснабжение. Хотим зайти в зиму с теплом, чтобы внутри можно было что-то делать. На отопление нам необходимо 140 тысяч рублей. На ремонт - около 800 тысяч рублей.

Таких денег у фонда нет. На данный момент удалось собрать 68 200 рублей. Почти половина из них – денежные премии музыканта Олега Акимова и зампредседателя общества православных врачей во имя святого праведного Лаврентия Калужского Елены Темниковой, которые они выиграли на различных конкурсах и передали фонду «Вместе».

- В полученном помещении мы хотим развернуть, расширить и лицензировать выездную службу фонда, - пояснила Петрова. - Пока она малюсенькая - только одна машина, по области часто пользуемся помощью волонтеров. Есть шанс увеличить службу до четырех машин и паллиативных бригад. Помогите! Отчитаемся за каждую копейку.

Реквизиты для желающих помочь калужскому фонду «Вместе»

Карта Сбербанка 4276 1609 8472 4360 (карта фонда «Вместе», зарегистрирована на директора Татьяну Анатольевну П.),

тел. 89109147780 привязан к карте

Счет благотворительного фонда помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе»:

ИНН 4027990137, КПП 402701001

р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608, г.Калуга

к/с 30101810100000000612

БИК 042908612

Назначение платежа: Добровольное пожертвование на уставные цели.

Здание находится в районе перекрестка улиц Георгиевской и Баумана.

Самая главная проблема сейчас - ремонт системы отопления. До морозов осталось совсем мало времени.

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