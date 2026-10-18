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Этот день в истории: 18 октября в Калуге заложен сквер на площади Победы

Что происходило в Калужской области 18 октября в разные годы.
18.10, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 18 октября.

1906 – в селе Бутчино Куйбышевского района Калужской губернии родился Пётр Фёдорович Губарев (18(5).10.1906-13.01.1994). С 1934 года – член Союза архитекторов России, с 1964 – член Союза художников. Его отец Фёдор Ильич Губарев писал иконы, поэтому Пётр мальчиком много бывал в храмах, эта тема была ему близка. В 1950 году он написал серию произведений живописи «Пафнутьев Боровский монастырь». Произведения художника хранятся в Государственной Третьяковской галерее, в Музее истории Москвы, в музеях Сергиева Посада и других городов России.

1964 – комсомольцы Калуги провели общегородской субботник на площади Социализма и разбили Сквер в честь полета космического корабля «Восход». Тогда же в честь этого события на глыбе розового гранита установили памятную доску. Еще через год это место стало площадью Победы.

1977- на улице Кирова в сквере Ветеранов установления Советской власти в Калуге (это официальное название не прижилось среди калужан) открылся новый, теперь уже чугунный памятник Сергею Мироновичу Кирову. Авторы: московские скульпторы Г.Е.Архипов, Г.И.Гаврилов и Е.И.Кутырев.

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