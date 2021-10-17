Этот день в истории: 17 октября представлен план перепланировки Калуги

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 17 октября.

1777 - Первый вариант регулярной перепланировки Калуги Никитин по распоряжению калужского наместника Кречетникова М.Н. (1729 – 1793) подготовил на основе фактического плана города к середине осени 1777 г. 17 октября проект был представлен в Комиссию о каменном строении, которая, однако, возвратила план ввиду того, что на него не были нанесены каменные здания. Лишь в марте 1778 г. комиссией был принят к рассмотрению новый уточненный вариант плана.

6.10.1796 – в Новомиргороде Новороссийской губернии родился князь Евгений Петрович Оболенский (1796-1865), сын тульского губернатора, мемуарист, декабрист. В 1856 году после ссылки приехал из Сибири в Калугу и поселился в доме своей сестры. Умер 10 марта (26 февраля по ст. стилю) 1865 года в Калуге, похоронен на Пятницком кладбище. В Калуге на улице Пушкина, дом 9, где жил декабрист, открыта мемориальная доска (1996).

1892 – Губернские ведомости сообщают о постановке пьесы «Татьяна Репина» (бенефис артистки М. Красовской) Пьеса А Суворина посвящена образу певицы и актрисы-калужанки Евлалии Кадминой. Шла в сезон 1888-89 гг. в московском Малом и петербургском Александринском театрах с участием М Савиной и М. Ермоловой. К 1888 г. относится переписка А.П.Чехова с издателем Сувориным о пьесе. Образ Кадминой интересовал Чехова (существует его неизданная пьеса).

1943 – указом Президиума ВС СССР Артамонову Федору Владимировичу (1906 – 1944) присвоено звание Героя Советского Союза. Он родился в деревне Палькевичи Хвастовичского района Калужской области. Звания Героя удостоен за героизм, проявленный в операциях по форсированию Днепра. Похоронен в поселке Куликовка Черниговской области.

1961 – создана Козельская гвардейская Краснознаменная дивизия ракетных войск стратегического назначения (войсковая часть 54005).

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