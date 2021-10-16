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Этот день в истории: 16 октября в Калуге переименовали часть улицы Огарева

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 16.10.2021 08:00 0 276
Этот день в истории: 16 октября в Калуге переименовали часть улицы Огарева

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 16 октября.

1876 – в селе Тиньково Тарусского уезда Калужской губернии в крестьянской семье родился Михаил Ксенофонтович Савин (1876-1947). Поэт, в 1903 году стал учредителем и членом Суриковского литературно - музыкального кружка в Москве.

1932 - Постановлением коллегии Наркомпроса РСФСР в связи с 75-летием К.Э. Циолковского и 50-летием его научной деятельности школе №9 было присвоено имя великого ученого.

1936 – в Крыму, в селе Джума-Эли родился Саит Ваитович Мамбетшаев Почетный гражданин поселка Воротынск (1999), Почетный строитель России, доктор экономических наук, доцент Калужского филиала МВТУ имени Н.Э. Баумана, генеральный директор ОАО «Стройполимеркерамика», удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1995) и III степени (2007).

1962 – в Обнинске открылся Медицинский радиологический научный центр (МРНЦ). Отделом радиобиологии и радиогенетики руководил выдающийся ученый Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. Ныне МРНЦ носит имя известного академика РАМН, профессора, лауреата Государственной премии СССР в области науки и техники (1991) Анатолия Федоровича Цыба (21.01.1934-08.11.2013), возглавлявшего Центр 35 лет (1978-2013) и открывшего новые возможности лечения больных с помощью радиационной медицины. В 2016 году МРНЦ открыл традицию научных чтений, посвященных памяти ученого.

1966 – открыт памятник 16-ти героям-сибирякам, погибшим в сентябре 1943 года на Безымянной высоте у деревни Рубеженка Куйбышевского района.

1966 – открыт памятник двум неизвестным героям, погибшим в боях за Москву в декабре 1942 года на территории совхоза Торбеевский Малоярославецкого района. Зажжен Вечный огонь.

1996 – в честь 100-летия со дня рождения ученого Александра Леонидовича Чижевского (1897-1964) часть улицы Огарева в Калуге названа его именем.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 16.10.2021 08:00 0 276
Тэги: история калуги этот день в истории
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