В Калуге отметили день работника дорожного хозяйства

День работника дорожного хозяйства отметили в Калуге 15 октября.

Поздравили дорожников заместитель Губернатора Калужской области Ольга Иванова, руководители отраслевого министерства, депутаты Законодательного Собрания и Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

- От вашей работы зависит очень многое, ведь без хороших дорог в регион не придёт ни один инвестор, – подчеркнул Юрий Моисеев. – В этом году в сфере дорожного строительства и ремонта выполнен огромный объём работ. Благодаря опыту и профессионализму работников дорожного хозяйства в нашем городе появляются новые автодороги, качественно содержится существующая дорожная сеть. Уверен, что вам по плечу любые задачи и к следующему Дню города будет успешно завершён один из самых масштабных инфраструктурных проектов – Северный обход Калуги.

Глава городского самоуправления пожелал собравшимся здоровья, благополучия, новых успехов и достижений. Заслуженным работникам дорожного хозяйства были вручены награды, благодарственные письма и почётные грамоты

Юрий Моисеев вручил сотрудникам министерства дорожного хозяйства нагрудные знаки «650 лет Калуге».

Творческие коллективы города подготовили праздничный концерт.

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