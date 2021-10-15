Александр Иванов оценил итоги капремонта

15 октября первый заместитель председателя Городской Думы Александр Иванов принял участие в предварительной приёмке работ по капремонту домов № 76 по улице Кирова и № 22 по улице Николо-Козинской.

Кровля дома № 76 по улице Кирова была отремонтирована несколько лет назад. В текущем году был отремонтирован фасад, входные группы, в подъездах установлены стеклопакеты.

- Подрядчик учёл предложения жителей по цветовой гамме фасада, также были установлены адресные реквизиты, новые двери на входах в подвал, а на продухах – решётки, восстановлено и покрашено леерное ограждение, – рассказал Александр Иванов.

Как сообщил первый зампредседателя Городской Думы, в следующем году в доме № 76 начнётся ремонт подъездов.

- Наконец удалось сдвинуть с мёртвой точки эту наболевшую проблему, в этом году управляющая компания уже отремонтировала подъезды в доме № 7 по улице Николо-Козинской, ведутся ремонтные работы в подъездах домов № 1 и № 2 по Площади Победы. В следующем году ремонт будет продолжен, – подчеркнул Александр Иванов.

В доме № 22 по улице Николо-Козинской также был отремонтирован фасад, входные группы, установлены стеклопакеты и новые водостоки. Возле одного из подъездов обустроен пандус.

К работе подрядчика возникли некоторые претензии.

- Часть водостоков залиты краской, повреждён один из кронштейнов крепления газовой трубы, не установлены адресные таблички, кроме того необходимо убрать строительный мусор, – отметил Александр Иванов. – Портят внешний вид дома многочисленные провода электросетей и провайдеров, кое-где они закреплены прямо на балконах. У нас уже есть положительные примеры решения данной проблемы – в доме № 25 по улице Кирова провода убраны в кабель-каналы. Проработаем этот вопрос с управляющей компанией.

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