Этот день в истории: 15 октября вышел первый номер газеты «Рассвет»

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 15 октября.

1911 – (старый стиль) открытие в Мещовске низшей ремесленной школы в бывшем доме купца-мецената Чубыкина «с прекрасным садом» (К.Афанасьев «Летопись провинции»).

1917 – вышел в свет первый номер газеты «Рассвет», с октября 1917 по май 1918 года - орган калужского комитета и губернского бюро РСДРП (б).

2007 – состоялась закладка символического первого камня в строительство автозавода шведской компании Volvo в Калуге.