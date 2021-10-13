РБК: калужанину Николаю Любимову грозит отставка с поста губернатора Рязанской области

Губернатору Рязанской области Николаю Любимову грозит скорая отставка. Об этом в среду, 13 октября, сообщило издание РБК со ссылкой на свои источники.

В качестве причин возможной отставки Любимова собеседники РБК назвали не выстроенную систему руководства регионом и отсутствие у Любимова необходимых для такой должности управленческих качеств.

Напомним, калужанин Николай Любимов возглавил Рязанскую область в начале 2017 года. Срок его полномочий истекает осенью 2022 года.

С 2004 по 2007 году Николай Любимов был министром экономического развития Калужской области, с 2007 по 2010 – городским головой Калуги. Затем работал в администрации губернатора и Законодательном собрании. В 2016 году был избран депутатом Госдумы.