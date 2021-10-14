Этот день в истории: 14 октября в Калуге открылся учительский институт

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 14 октября.

1874 - в Калуге родился Николай Николаевич Вашков (1874-1953), инженер, стоял у истоков создания единой энергосистемы России.

1913 - в Калуге открылся учительский институт (закрыт в 1953), в 1948 году – параллельно начал работать педагогический институт, с 1994 года – Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

1961 – вышел в свет литературный альманах «Тарусские страницы». Альманах открыл читателю таких поэтов как Н. Коржавин, В. Корнилов, Б. Слуцкий, Д. Самойлов, прозаиков - Ю. Казаков, Б. Окуджава, Б. Балтер. В сборник были включены неизвестные стихи М. Цветаевой, Н. Заболоцкого.