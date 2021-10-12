Депутат Геннадий Скляр назначен заместителем председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле

Во вторник, 12 октября, начала свою работу Государственная Дума VIII созыва. Представляющий Калужскую область депутат Геннадий Скляр прокомментировал первое заседание.

Геннадий Скляр пояснил, что депутаты решали организационные и кадровые вопросы. Избран председатель нижней палаты парламента. Им вновь стал Вячеслав Володин.

Также определены составы комитетов Государственной Думы и их руководство.

Геннадий Скляр назначен на должность заместителя председателя комитета по промышленности и торговле.

- Думаю, что это хорошая возможность оказать поддержку многочисленным предприятиям оборонно-промышленного комплекса, предприятиям зарубежного бизнеса, которые в последние годы созданы на нашей земле. Думаю, что также мы организуем новый уровень взаимодействия с калужской Торгово-промышленной палатой по решению всех вопросов, связанных с торговлей, бизнесом и промышленностью, - цитирует Скляра "Ника ТВ". - Это назначение для меня — новая возможность расширить проекты на калужской земле. При этом в моем ведении также останется атомная промышленность.