Комиссию по здравоохранению при Законодательном собрании предложили возглавить Елене Алешиной

В Калуге прошла первая встреча участников комиссии по здравоохранению при Законодательном Собрании области. В нее вошли Виктор Авраменко, Елена Алешина, Елена Лошакова, Насрула Омарасхабов, Александр Терещенко и Ирина Яшанина.

На первой встрече парламентарии рассмотрели вопрос об избрании председателя комиссии, обсудили основные направления своей работы. Возглавить комиссию предложено депутату, главному врачу Калужской областной инфекционной больницы Елене Алешиной. Соответствующее постановление будет вынесено на ближайшее заседание сессии, которое состоится 21 октября.

В числе направлений деятельности комиссии парламентарии назвали работу над законопроектами по улучшению качества медицинского обслуживания населения, при этом первоочередного внимания, по мнению парламентариев, требуют вопросы кадрового обеспечения системы здравоохранения.

- Прошу вас подготовить предложения в план работы комиссии для обсуждения во время следующей встречи, - подвела итог Елена Алешина.

Напомним, комиссия по здравоохранению была создана в сентябре по инициативе председателя Законодательного Собрания области Геннадия Новосельцева.