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В Калужской области утвердили проект повестки заседания Законодательного Собрания

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.10.2021 12:53 0 180
В Калужской области утвердили проект повестки заседания Законодательного Собрания

В Калуге в четверг, 21 октября, состоится заседание сессии Законодательного Собрания области.

12 октября Советом регионального парламента под руководством первого заместителя председателя Виктора Бабурина была утверждена повестка.

Предполагается, что на следующей неделе депутаты рассмотрят более десяти вопросов.

В частности планируется утвердить председателя комиссии по здравоохранению.

Кроме того, будет дан старт началу приема предложений по кандидатурам в региональную Избирательную комиссию нового состава.

В Уставе Калужской области планируется уточнить квалификационные требования к кандидатам на должность председателя Контрольно-счетной палаты.

Размеры ежемесячной компенсационной выплаты опекунам совершеннолетних недееспособных граждан депутаты намерены проиндексировать на уровень инфляции. Закон будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2021 года, поэтому после его вступления в силу опекунам будет произведен перерасчет.

На заседании также предполагается заслушать отчет о деятельности Калужской таможни.

В правительственном часе депутаты обсудят основные направления развития въездного туризма на территории области.

Проект повестки доступен по ссылке.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.10.2021 12:53 0 180
Тэги: законодательное собрание
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