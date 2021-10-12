Главная Новости Общество
COVID-19 Афиша Юбилей Калуги Фотоконкурс

Калужские биологи открыли новый вид бегонии

Дмитрий Ивьев , Фото: министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.
Опубликовано: 12.10.2021 11:45 0 411
Калужские биологи открыли новый вид бегонии

Сотрудники Института естествознания Калужского государственного университета во время экспедиции в Юго-Восточную Азию обнаружили новый вид бегонии - бегонию живородящую. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Официальным признанием их открытия стала публикация в новозеландском научном журнале «Фитотакса».

- Живородящую бегонию мы обнаружили в южной части Лаоса, в провинции Чампасак у отдаленного водопада Тайсеу, - рассказал кандидат биологических наук, заведующий Ботаническим садом Калужского государственного университета Евгений КОНСТАНТИНОВ. - Это очень живописные места. Других точек ее произрастает пока не найдено. Узкий эндемизм типичен для Юго-Восточной Азии. Этому способствует мозаичность рельефа. Останцы, изолированные горные системы хорошая «лаборатория природы.

За десять лет работы калужских биологов в Юго- Восточной Азии было открыто более десятка новых видов растений. Как отметили в калужском Минприроды, по описанию новых видов из учебных заведений КГУ идет в России вслед за МГУ.

Дмитрий Ивьев , Фото: министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.
Опубликовано: 12.10.2021 11:45 0 411
Тэги: общество экология
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А у вас в квартире затопили? 
Всего проголосовало: 273
Новости Обнинска
Новости партнеров
Настройка и эксплуатация детского микроскопа
Sbagry — первая бесплатная онлайн-площадка
Сериалы Netflix онлайн: преимущества просмотра

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru