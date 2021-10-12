Калужские биологи открыли новый вид бегонии

Сотрудники Института естествознания Калужского государственного университета во время экспедиции в Юго-Восточную Азию обнаружили новый вид бегонии - бегонию живородящую. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Официальным признанием их открытия стала публикация в новозеландском научном журнале «Фитотакса».

- Живородящую бегонию мы обнаружили в южной части Лаоса, в провинции Чампасак у отдаленного водопада Тайсеу, - рассказал кандидат биологических наук, заведующий Ботаническим садом Калужского государственного университета Евгений КОНСТАНТИНОВ. - Это очень живописные места. Других точек ее произрастает пока не найдено. Узкий эндемизм типичен для Юго-Восточной Азии. Этому способствует мозаичность рельефа. Останцы, изолированные горные системы хорошая «лаборатория природы.

За десять лет работы калужских биологов в Юго- Восточной Азии было открыто более десятка новых видов растений. Как отметили в калужском Минприроды, по описанию новых видов из учебных заведений КГУ идет в России вслед за МГУ.