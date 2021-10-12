Этот день в истории: 12 октября образована Калужская губерния

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 12 октября.

1796 – на основании указа Павла I «О новом разделении государства на губернии» вместо Калужского наместничества была образована Калужская губерния. «В этом году звание наместников было уничтожено, казенный серебряный сервиз, употреблявшийся калужскими и тульскими наместниками при торжественных угощениях дворянства и чиновников, увезен из Калуги в Петербург».

1941 – начались бои на Ильинских рубежах. Подвиг у села Ильинское (Малоярославецкий район) совершили подольские курсанты, значительное время сдерживавшие фашистов, рвавшихся к Москве со стороны Варшавского шоссе. Выигранное время позволило создать новый рубеж обороны и перебросить резервы для защиты столицы.

1966 – в поселке Боев Хвастовичского района был открыт монумент боевой Славы в память о погибших советских воинах 50-й Армии.

1969 - была организована первая Калужская областная выставка служебных собак.

1979 - в Калуге состоялось торжественное открытие нового здания Дома ребенка.