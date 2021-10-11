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Заместитель председателя Заксобрания Александр Ефремов напомнил о важности Малоярославецкого сражения

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.10.2021 14:56 0 261
Заместитель председателя Заксобрания Александр Ефремов напомнил о важности Малоярославецкого сражения

В воскресенье, 10 октября, в Калужской области отметили 209-летие Малоярославецкого сражения в Отечественной войне 1812 года. В мероприятиях принял участие заместитель председателя Законодательного Собрания региона Александр ЕФРЕМОВ.

В своем выступлении он отметил:

- В 1812 году Малоярославец был небольшим городком, в котором проживало всего полторы тысячи человек. В то же время, это место полито кровью наших соотечественников, отважных воинов. Именно здесь решился исход войны. Наполеоновская армия отступала от Москвы, но отступала организованно. Им нужен был провиант, точка опоры, которой могла бы стать Калуга. Но она ей не стала, потому что на нашей славной малоярославецкой земле Наполеон потерпел поражение. Его отступление превратилось в беспорядочное бегство. Он терял людей, лошадей, артиллерию. Начиная с этого места, он отступал до самого Парижа. Я хотел бы поблагодарить наших гостей и участников мероприятия. Сегодня состоялась традиционная реконструкция сражения. Это, прежде всего, память о защитниках Отечества. Память, которую мы должны передавать нашим будущим поколениям. Малоярославец - город воинской славы. Давайте им гордиться! Всем здоровья, солнечного неба над головой, а главное – мира!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.10.2021 14:56 0 261
Тэги: законодательное собрание
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