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Этот день в истории: 11 октября в Калугу приехал ревизор

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 11.10.2021 08:00 0 197
Этот день в истории: 11 октября в Калугу приехал ревизор

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 11 октября.

1842 – в Калугу с ревизией прибыл сенатор Дмитрий Бегичев. Дмитрий Никитич обнаружил в губернии много недостатков, особенно его возмутила медлительность в исполнении дел.

1912 – 11-12 октября в Малоярославце проходят торжественные мероприятия, связанные с празднованием столетнего юбилея Отечественной войны 1812 г. В эти дни здесь был освящен вновь воздвигнутый Храм-памятник и три памятника, построенные на братских могилах воинов, павших в 1812 г. в сражениях под Малоярославцем.

1941 - 11-13 октября. Форсировав Оку юго-восточнее города, немцы обошли город, взяв дер.Турынино и Ждамирово, затем ст.Азарово и железнодорожный вокзал. Со стороны городского бора враг вошел в юго-западную часть Калуги и в краеведческом и художественном музеях разместил свои штабы. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

2001 - Постановлением Законодательного собрания Калужской области город Боровск был объявлен центром художественного ручного ткачества Калужской области.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 11.10.2021 08:00 0 197
Тэги: общество этот день в истории история калуги
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