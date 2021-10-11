Этот день в истории: 11 октября в Калугу приехал ревизор

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 11 октября.

1842 – в Калугу с ревизией прибыл сенатор Дмитрий Бегичев. Дмитрий Никитич обнаружил в губернии много недостатков, особенно его возмутила медлительность в исполнении дел.

1912 – 11-12 октября в Малоярославце проходят торжественные мероприятия, связанные с празднованием столетнего юбилея Отечественной войны 1812 г. В эти дни здесь был освящен вновь воздвигнутый Храм-памятник и три памятника, построенные на братских могилах воинов, павших в 1812 г. в сражениях под Малоярославцем.

1941 - 11-13 октября. Форсировав Оку юго-восточнее города, немцы обошли город, взяв дер.Турынино и Ждамирово, затем ст.Азарово и железнодорожный вокзал. Со стороны городского бора враг вошел в юго-западную часть Калуги и в краеведческом и художественном музеях разместил свои штабы. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

2001 - Постановлением Законодательного собрания Калужской области город Боровск был объявлен центром художественного ручного ткачества Калужской области.