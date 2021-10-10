Этот день в истории: 10 октября скончался оптинский старец Амвросий

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 10 октября.

1798 – «10 ч(исла) был пожар, и с сего дня стали великие морозы». (Из записок купца Губкина)

1802 – калужским гражданским губернатором назначен Андрей Лаврентьевич Львов, тайный советник, сенатор. На этой должности пробыл больше 8 лет. Известно, что до Калуги Львов служил губернатором в Тамбове. При его правлении Калуга продолжала отстраиваться. Строился Троицкий собор. Для него был заказан иконостас московскому мастеру Дмитриеву по рисунку Матвея Матвеевича Казакова, сына известного зодчего Матвея Федоровича Казакова. Практически готовая работа была уничтожена пожаром 1812 г. в Москве. А через год Дмитриев приехал в Калугу и изготовил иконостас на месте.

1891 – в святой обители Шамордино скончался Оптинский старец, преподобный Амвросий (Гренков) (1812-10.10.1891), иеросхимонах Введенской Оптиной Пустыни. Преподобный Амвросий Оптинский основал монашескую общину в Шамордино в 1884 году. 24 октября 2015 года святую обитель Шамордино посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, он отслужил литургию в память о преподобном Амвросии Оптинском.