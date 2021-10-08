В Калуге незаконно уволенного врача восстановили в должности после вмешательства приставов

В Калуге заведующий ортопедическим отделением одной из больниц восстановлен в должности только после возбуждения судебными приставами исполнительного производства. В пятницу, 8 октября, об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Ранее суд признал незаконными перевод этого специалиста сначала на другую должность, а затем и его увольнение.

Приставы сообщили администрации, что неисполнение решения суда может обернуться уголовной ответственностью.