Прямая линия с психологом Михаилом Обуховым: что мешает калужанам быть счастливыми?

В вашей семье раздор? Испытываете внезапные приступы гнева? Возникают проблемы с детьми/родителями/сверстниками?

Какие психологические проблемы одолевают калужан? Что мешает нам жить счастливо и как избавиться от этого?

Об этом и многом другом мы поговорим с известным калужским клиническим психологом Михаилом Обуховым, который проведет прямую линию с нашими читателями одновременно в двух наших группах в соцсетях ВК и Инстаграм!

Начало прямой линии 14 октября в 15:00. Заходите либо в Инсту, либо в ВК, как вам будет удобнее, и задавайте свои вопросы в комментариях. На те, которые мы не успеем ответить в ходе прямого эфира, обязательно дадим ответ после него!