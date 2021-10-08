Этот день в истории: 8 октября Жуков привез в Калугу важный приказ

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 8 октября.

1823 – родился Иван Сергеевич Аксаков (8.10(26.9).1823-8.2(27.1).1886), публицист, общественный деятель, литератор, предприниматель, один из идеологов славянофилов, сын известного русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Работал в Калуге 1845-1847 годы товарищем председателя Уголовной палаты при губернаторе Смирнове Николае Михайловиче.

8(26.09)1892 – в Москве родилась Марина Ивановна Цветаева (1892-1941). Поэтесса. Ее детство связано с Тарусой, здесь есть музей семьи Цветаевых. Умерла в Елабуге 31 августа 1941 года. В Тарусе установлен памятный камень с надписью «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева», открыт музей семьи Цветаевых. В 2006 году в центре города, на берегу Оки, установлен памятник русской поэтессе (скульптор – В. Соскиев, архитектор – Б. Мессерер).

1941 - В ночь с 8 на 9 октября в Калугу прибыл представитель Ставки Верховного главнокомандования генерал армии Г.К.Жуков, вручивший генерал-лейтенанту Захаркину, командующему 49-й армией, приказ любой ценой удержать противника под Калугой до подхода резервов. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)