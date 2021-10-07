Шапша поздравил Путина с 69-летием

В четверг, 7 октября, президент России Владимир ПУТИН празднует свое 69-летие. Поздравление в его адрес опубликовал в социальных сетях губернатор Калужской области Владислав ШАПША:

- Друзья, сегодня у нашего Президента день рождения. Поздравляю Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина! Спасибо за поддержку Калужской области, одобрение наших инициатив, направленных на повышение качества жизни людей. Владимир Владимирович, крепкого здоровья, дальнейших успехов во всех делах во благо нашей любимой Родины!