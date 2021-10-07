Шапша призвал калужан принять участие в переписи населения
В четверг, 7 октября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША обратился ко всем калужанам с просьбой принять участие в переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября.
- Ее итоги позволят увидеть реальную картину социально-экономических процессов, точнее планировать развитие страны и принимать необходимые меры по реализации программ поддержки населения, - подчеркнул губернатор. - Поэтому я прошу вас проявить активность и принять участие в переписи. Это можно сделать тремя способами:
- Самостоятельно заполнить электронный переписной лист портале Госуслуг.
- Прийти на ближайший стационарный переписной участок.
- Дождаться переписчика дома.
По словам Шапши, в Калужской области будет работать более 2500 переписчиков. Из них - 260 студентов.
- Считаю, что это очень важно - привлекать нашу молодежь к участию в таком значимом для будущего страны мероприятии, - подчеркнул глава Калужской области.
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