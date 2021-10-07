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Этот день в истории: 7 октября в Калуге открылось реальное училище

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 07.10.2021 08:00 0 479
Этот день в истории: 7 октября в Калуге открылось реальное училище

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 7 октября.

1795 – «Окт(ября) 7. В церкви с(вятого) Иоанна Предтечи, предел преподобнаго Сергия Рад(онежского) пересвящали вид для того иконостаса зделали неугодили, при освящении были Лаврентиева монастыря игумен Феофан и прочие. Того ж числа напал снег и мороз а 12 на 13 число сильный дождь» (Из записок купца Губкина).

1796 – в Петербурге скончался Евгений Петрович Кашкин (1738 – 1796), генерал-аншеф (1790), выборгский губернатор, наместник пермский и тобольский, ярославский и вологодский, тульский и калужский (2.09.1793 – 7.10.1796). Похоронен на Лазаревском кладбище в Александро-Невской лавре.

1875 – в Калуге было открыто реальное училище. В городе выросло число технической интеллигенции.

1916 – в деревне Утешево (ныне Бабынинского района Калужской области) родился Валерий Иванович Федоров (7.10.1916-9.11.1991). Генерал-майор авиации Военно-морского флота (1960), участник Великой Отечественной войны (1941-1945), войны с Японией (1945). Умер в Севастополе, похоронен на кладбище хутора Мекензия.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 07.10.2021 08:00 0 479
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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