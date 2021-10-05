Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев принял участие в слушаниях в Совете Федерации

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ принял участие в слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в Совете Федерации.

- Сегодня в верхней палате федерального парламента состоялся очень заинтересованный разговор о приоритетах бюджета на трёхлетний период, - прокомментировал Новосельцев. - В нем активно участвовали и представители регионов. Председатель СФ РФ Валентина Матвиенко предложениям субъектов всегда уделяет приоритетное значение. Например, при ее поддержке регионам были замещены коммерческие кредиты бюджетными, а в дальнейшем они были реструктуризированы, что позволило и нам, в том числе, высвободившиеся средства распределить на борьбу с пандемией в прошлом году.

Матвиенко напомнила, что сейчас заключаются соглашения о предоставлении регионам инфраструктурных кредитов. Как известно, наш регион в числе первых получит средства на реконструкцию Синих мостов в Калуге. Уже три наши заявки одобрены. Всего пока 31 субъект РФ смог защитить свои проекты.

Что касается текущей экономической ситуации, то, по мнению выступающих, экономика вернулась на докризисный уровень, и по итогам года ожидается рост ВВП порядка 4%.

Увеличение финансирования на национальные проекты планируется с 2,4 триллионов рублей в 2020 году до более 4 триллионов в 2024 году. Выделяются средства на поддержку пяти миллионов семей с детьми для снижения бедности. Будет к 2024 году проиндексирован маткапитал при рождении первого ребенка до 550 тысяч рублей, при рождении второго и последующих детей - до 720 тысяч. Почти 800 миллиардов запланировано на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. Семь миллионов школьников младших классов за счет федерального бюджета бесплатно получат горячее питание. Запланировано строительство по стране 1300 новых школ и капитальный ремонт 4,5 тысячи учреждений образования. На это до 2024 года предусмотрено более 500 млрд рублей. Более 35 миллиардов запланировано на подключение 80 тысяч социально значимых объектов, таких, как ФАПы к Интернету. Всего же на «цифру» в бюджете предусмотрено около 600 млрд рублей. Помимо социальной поддержки в приоритете – ремонт опорной сети дорог, поддержка местных авиаперевозок, бизнеса, создание туристической логистики и другие направления.

В бюджете заложена и «подушка безопасности» - более триллиона рублей, которые могут пойти на непредвиденные расходы в случае ухудшения экономической ситуации или обострения пандемии. Это помимо тех средств, что накоплены в Фонде национального благосостояния.