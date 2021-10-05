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Председатель Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев поздравил педагогов

Опубликовано: 05.10.2021 14:49 0 307
Председатель Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев поздравил педагогов

Во вторник, 5 октября, в России празднуется День учителя. Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ поздравил педагогов.

- Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Ваш труд особенный. Вы работаете с детьми, передаете им знания, учите преодолевать трудности, принимать самостоятельные решения, создавать что-то новое и добиваться успехов. Вы формируете личность, создаете нового – всесторонне развитого, творческого человека.

Все это требует высокой компетентности, душевных сил и любви к детям.

Учителя, которые трудятся в нашей области, успешно осваивают все самые современные методики, идут в ногу со временем, помогая детям поступать в ведущие вузы страны.

Примите слова искренней благодарности и признательности за ваш труд и служение педагогическому делу. Успехи учащихся – это ваш бесценный вклад в будущее региона.

От всей души желаем вам доброго здоровья, радости, благополучия, взаимопонимания, благодарных учеников и воплощения самых смелых идей.

Опубликовано: 05.10.2021 14:49 0 307
Тэги: законодательное собрание
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