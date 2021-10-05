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«Худеем к Новому году!»: новый проект стартует в Калуге

Опубликовано: 05.10.2021 12:08 2 642
«Худеем к Новому году!»: новый проект стартует в Калуге

Мы объявляем о старте нового проекта «Худеем к Новому году!».

До главного зимнего праздника в России осталось меньше трех месяцев – самое время, чтобы начать приводить себя в форму, чтобы блистать на новогодних корпоративах.

Кроме того, здоровое питание и физическая активность – отличный способ побороть осеннюю хандру и укрепить иммунитет.

Стать участником проекта «Худеем к Новому году!» может любой калужанин. Для этого нужно прислать на электронный адрес sz@kp.kaluga.ru свою фотографию, рост, вес, номер телефона и ответ на вопрос «Почему я хочу похудеть?». Худеющим будут помогать наши специальные партнеры, по их методике они будут избавляться от лишних килограммов.

Заявки принимаются до 11 октября. Затем мы выберем нескольких конкурсантов, которые будут участвовать в основном этапе. Под наблюдением наших специальных партнеров участники смогут правильно похудеть.

Каждую неделю участники проекта будут делится своими ощущениями с читателями сайта и в группах соцсетей kp40.

Опубликовано: 05.10.2021 12:08 2 642
Тэги: общество худеем к новому году
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