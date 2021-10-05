Юрий Моисеев поздравил калужских учителей

Глава городского самоуправления города Калуги Юрий МОИСЕЕВ поздравил калужских педагогов с Днем учителя:

Уважаемые педагоги! Работники и ветераны системы образования!

От имени депутатов Городской Думы города Калуги искренне поздравляю вас с Днём учителя!

Ваша профессия является одной из самых нужных, важных и почетных. Вы даете детям прочные знания и твердые нравственные ориентиры, именно вы растите образованную, духовно развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу нашего города, региона, всей России.

Вы учите детей доброте и справедливости, способности творчески мыслить и принимать самостоятельные решения, не сдаваться перед трудностями и верить в себя. В этом уникальность и ответственность вашей профессии.

Спасибо вам, дорогие учителя, за верность высокому педагогическому призванию, за ваше терпение, мудрость, искреннюю любовь к детям!

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, семейного тепла, оптимизма и благополучия!