Юрий Моисеев поздравил калужских учителей
Глава городского самоуправления города Калуги Юрий МОИСЕЕВ поздравил калужских педагогов с Днем учителя:
Уважаемые педагоги! Работники и ветераны системы образования!
От имени депутатов Городской Думы города Калуги искренне поздравляю вас с Днём учителя!
Ваша профессия является одной из самых нужных, важных и почетных. Вы даете детям прочные знания и твердые нравственные ориентиры, именно вы растите образованную, духовно развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу нашего города, региона, всей России.
Вы учите детей доброте и справедливости, способности творчески мыслить и принимать самостоятельные решения, не сдаваться перед трудностями и верить в себя. В этом уникальность и ответственность вашей профессии.
Спасибо вам, дорогие учителя, за верность высокому педагогическому призванию, за ваше терпение, мудрость, искреннюю любовь к детям!
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, семейного тепла, оптимизма и благополучия!