В Калужской области стало появляться все больше фальшивых купюр

Пресс-служба УМВД России по Калуге в воскресенье, 3 октября, сообщает о том, что стало появляться все больше подделок купюр 2000 и 5000 рублей.

- Подобные купюры могут быть выявлены в любой торговой точке, - отмечает УМВД. - При выявлении фальшивой купюры нужно вызвать полицию. Также следует запомнить приметы лица, предъявившего купюру, и возможный маршрут его дальнейшего следования.

Основные признаки фальшивки: