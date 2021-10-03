В Калужской области стало появляться все больше фальшивых купюр
Пресс-служба УМВД России по Калуге в воскресенье, 3 октября, сообщает о том, что стало появляться все больше подделок купюр 2000 и 5000 рублей.
- Подобные купюры могут быть выявлены в любой торговой точке, - отмечает УМВД. - При выявлении фальшивой купюры нужно вызвать полицию. Также следует запомнить приметы лица, предъявившего купюру, и возможный маршрут его дальнейшего следования.
Основные признаки фальшивки:
- серия и номер стираются
- слабо видны радужные полосы
- цветовая гамма не меняется при наклоне
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