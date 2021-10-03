Два пожара произошли в Калужском регионе за минувшую ночь

С субботы на воскресенье, со 2 на 3 октября, в Калужской области случилось два пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС.

Жилой дом сгорел на 2-ой Кольцевой улице.

- В 1 час 23 минуты поступило сообщение о пожаре. Есть пострадавший, - передает служба спасения.

Второй пожар произошел около 1:10 на Полевой улице. В СНТ «Коммунальник» сгорела дача. Никто не пострадал.

Подробности устанавливаются.