Два пожара произошли в Калужском регионе за минувшую ночь
С субботы на воскресенье, со 2 на 3 октября, в Калужской области случилось два пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС.
Жилой дом сгорел на 2-ой Кольцевой улице.
- В 1 час 23 минуты поступило сообщение о пожаре. Есть пострадавший, - передает служба спасения.
Второй пожар произошел около 1:10 на Полевой улице. В СНТ «Коммунальник» сгорела дача. Никто не пострадал.
Подробности устанавливаются.
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