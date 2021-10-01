Юрий Моисеев поздравил педагогов

1 октября со сцены Дома музыки в адрес учителей звучали поздравления и слова благодарности. Накануне Дня учителя в Калуге прошло традиционное торжественное собрание, работников образования поздравили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов.

- В ваших руках будущее нашего города и нашей страны, – обратился к собравшимся Юрий Моисеев. – В формировании личности каждого ребёнка участвуют семья и школа. Вы заботитесь о воспитании подрастающего поколения, делаете всё для того, чтобы наши дети были умными и образованными, прививаете им лучшие душевные качества, растите достойных граждан нашей страны. Искренне благодарю вас за плодотворный труд и любовь к детям. Желаю крепкого здоровья, благополучия, сил и терпения, творческого вдохновения и новых успехов!

Глава Калуги затронул и вопрос ремонта образовательных учреждений.

- Решением депутатов Городской Думы в этом году на ремонт школ было дополнительно выделено 20 миллионов рублей. Перед началом учебного года я вместе с коллегами-депутатами проверил ход ремонтных работ и могу с уверенностью сказать, что многие директора школ уже стали профессионалами в вопросах ремонта и строительства, они отлично справились с поставленными задачами, за что мы им очень благодарны, – отметил Юрий Моисеев.

Учителей и воспитателей наградили знаками «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», почётными грамотами и благодарственными письмами.

Творческие коллективы города подготовили для педагогов праздничный концерт.