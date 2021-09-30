В Калужской области собирают деньги на лечение 50-летней учительницы

Жителей Калужской области просят помочь со сбором денег на лечение 50-летней Татьяны Швецовой. Учительница из школы деревни Подборки Козельского района после инсульта находится в медицинском центре в Брянской области, сообщила в четверг, 30 сентября, местная газета «Козельск».



За помощью обратилась внучка Татьяны Швецовой Дарья. Чтобы после брянского центра отправить пациентку в московский реабилитационный центр, необходимо 535 тысяч рублей. Родным и близким удалось найти большую часть суммы, но 120 тысяч рублей еще не хватает.

По словам родных, инсульт у женщины случился из-за нервного перенапряжения – перед этим она два дня не спала из-за школьных дел.

Желающие помочь женщине могут связаться с родственниками по телефону +79965230267.