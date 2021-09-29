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В Калуге наградили членов общественных патриотических организаций

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.09.2021 16:35 0 275
В Калуге наградили членов общественных патриотических организаций

В Калуге наградили членов общественных патриотических организаций. В торжественной церемонии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и первый заместитель Городского Головы Александр Серяков.

Глава городского самоуправления отметил, что патриотическое воспитание в Калуге имеет давние традиции. В трудные 90-е годы удалось сохранить Пост №1 и сегодня он является гордостью нашего города, для каждого школьника большая честь нести почётную караульную вахту.

- У нас замечательная молодёжь, юные калужане постоянно принимают участие в патриотических акциях, участвуют в работе волонтёрского движения. Им есть на кого равняться – ветераны Великой Отечественной, ветераны локальных конфликтов передают молодому поколению свой опыт, учат любви к Родине и патриотизму, – подчеркнул Юрий Моисеев. – Очень важно сохранить связь поколений. Будет связь поколений – будет будущее у нашей страны, будут расти настоящие патриоты, всегда готовые выступить на защиту Отечества. Благодарю всех, кто по зову сердца занимается патриотическим воспитанием, работает с молодёжью.  Желаю вам счастья, благополучия и новых успехов!

Членам общественных организаций были вручены почётные грамоты и нагрудные знаки «650 лет Калуге». Также их ждал праздничный концерт.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.09.2021 16:35 0 275
Тэги: городская дума
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