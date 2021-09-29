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В Калуге отремонтируют 75 дворов и межквартальных проездов

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.09.2021 11:55 0 351
В Калуге отремонтируют 75 дворов и межквартальных проездов

В среду, 29 сентября, в Калуге состоялось заседание Городской Думы.

Вновь избранный депутат по избирательному округу № 16 Леонид Чижов принёс присягу, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вручил ему удостоверение и значок депутата.

Знак «За личный вклад в развитие Калуги» был вручён заместителю председателя Городской Думы Сергею Павлову, также депутаты были награждены знаками «650 лет Калуге».

Парламентарии внесли изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов.

В схему дополнительно включается 25 объектов: 19 автоматов по продаже воды, 5 автоматов по продаже продовольственных товаров в школах, а также торговая палатка в парке Театра юного зрителя.

Скорректированы границы ТОС «Старый город» – в состав территориальной общины вошёл дом № 3 по ул. Сквер Мира, исключаются дома № 4 – 12 по чётной стороне улицы Баумана.

Было принято решение о постановке на учёт бесхозяйного имущества.

Бесхозяйными признаны водопроводные и канализационные сети, несколько нежилых зданий в городском бору, газопроводы высокого и низкого давления, сети электроснабжения, полуразрушенное здание на территории Березуйского оврага.

Внесены поправки в решение «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования».

В нормативы включена информация по проектированию велосипедных дорожек и полос для велосипедистов, пунктам охраны правопорядка. Включены предельные значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами охраны правопорядка, такими, как участковые пункты полиции.

Петр Сергиенко назначен на муниципальную должность председателя Контрольно-счётной палаты города Калуги.

Федеральным законом  № 255-ФЗ «О внесении изменений в закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов РФ и муниципальных образований» установлена императивная норма об отнесении должности председателя контрольно-счётного органа к муниципальным должностям.

Петр Сергиенко назначен на муниципальную должность председателя КСП с 30 сентября 2021 г. сроком на пять лет.

Ранее депутаты внесли соответствующие поправки в положение «О Контрольно-счётной палате города Калуги».

Глава городского самоуправления Юрий Моисеев поздравил Петра Юрьевича с назначением и пожелал успешной работы.
 
В рамках часа контроля депутаты рассмотрели информацию о ходе ремонта межквартальных проездов в Калуге.

Всего в текущем году запланирован ремонт 112 проездов, перечень был составлен с учётом предложений депутатов Городской Думы.

Силами МБУ СМЭУ в полном объёме выполнен ремонт 37 проездов площадью 2713 кв. метров на сумму 2,5 млн. рублей.

1 сентября заключён контракт с ООО «Новые строительные технологии» на сумму 40 млн. рублей. Контракт предусматривает ямочный ремонт дворовых территорий и межквартальных проездов по 75 адресам.

Ремонт выполнен на 35%. По состоянию на 28 сентября полностью завершены работы по ремонту 25 объектов. Из-за дождей ремонт был приостановлен, в настоящее время три бригады работают ещё на 18 объектах.

Завершить ямочный ремонт планируется к 15 октября.

- В избирательном округе № 24 подрядчик ещё не приступил к работам, по всему городу им необходимо отремонтировать ещё 75 объектов, сможет ли подрядная организация уложиться в сроки и качественно провести ямочный ремонт? – поинтересовался депутат Алексей Колесников.

Руководитель ООО «Новые строительные технологии» Дмитрий Сидельников заверил депутатов, что работы ведутся в хорошем темпе и при соответствующих погодных условиях ремонт будет завершён в срок.

- Реализуется важный для города проект, замечательно, что Городская Управа смогла найти на него необходимые средства. Межквартальные проезды уже давно требовали ремонта, – подчеркнул Юрий Моисеев. – Депутаты контролируют качество работ, вместе с жителями участвуют в приёмке. По прогнозам ожидается хорошая погода, подрядчику необходимо использовать это время и завершить работы до конца строительного сезона.

Вопрос остаётся на контроле депутатского корпуса.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.09.2021 11:55 0 351
Тэги: городская дума
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