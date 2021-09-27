Минприроды Калужской области опровергло новость о медведе-людоеде

На прошлой неделе в социальных сетях появились сообщения, что в Износковском районе медведь загрыз туриста в лесу. Однако это сообщение оказалось фейком, сообщили в понедельник, 27 сентября, в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

- ЧП действительно произошло, но не в Калужской области, - заявили в Минприроды.

В нашем регионе медведи встречаются редко, случаев нападения на людей не было.

Фото медведя. Которое гуляет по интернету, сделано летом 2021 года в Красноярске. Там медведь напал на людей в парке «Ергаки», погиб один подросток.