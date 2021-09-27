Закончено голосование «Калужский бренд-2021»: уже скоро узнаем, кого выбрали калужане

В понедельник, 27 сентября, был остановлен сбор голосов за компании региона, которые калужане считают брендом.

Вот уже 15 лет Издательский дом «Комсомольская правда – Калуга» проводит конкурс на звание «Бренд года». В рамках него калужане отдают свои голоса за предприятия нашей области, заслуживающие звания «Калужский бренд».

Те предприятия, которые набрали наибольшее число голосов наших читателей, становятся победителями в своей номинации.

Совсем скоро мы узнаем кто же в этом году получит заветную статуэтку и право называться «Калужским брендом – 2021».

Церемония награждения победителей состоится 18 октября.